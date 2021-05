Scappa durante il controllo antidroga, l'inseguimento finisce con la denuncia

Sorpreso a fumare hashish, scappa durante il controllo. Denunciato un 20enne per resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti del commissariato di Senigallia lo hanno visto lungo via Capanna mentre fumava una sigaretta artigianale insieme a un'altra persona. Alla vista degli agenti, il 20enne ha gettato a terra la sigaretta inutillmente. Durante il controllo è riuscito a sfilarsi e ad allontanarsi scavalcando un muro e delle siepi.

Rintracciato da un'altra pattuglia allertata dai colleghi, il giovane è stato portato in commissariato. Per lui, già conosciuto alle forze dell'ordine, è scattata anche la segnalazione alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Il ragazzo che era con lui è invece riuscito a far perdere le proprie tracce.