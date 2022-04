Il pacchetto di sigarette ha uno strano odore, in casa gli trovano la droga

FABRIANO - I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Fabriano hanno fermato un venticinquenne residente a Fabriano. Mentre camminava nei pressi del parco comunale, è stato trovato con dell’hashish nel pacchetto di sigarette.

A tradirlo, durante il controllo, il forte odore della sostanza stupefacente. In casa gli sono poi stati trovati 15 grammi di hashish ed è stato segnalato come assuntore. Un ventenne fabrianese è stato fermato invece in via Dante. Nel corso della perquisizione in auto gli è stato trovato e sequestrato oltre un grammo di hashish. È stato segnalato alla prefettura come assuntore e ed è scattato il ritiro della patente.