Il fiuto di “Sonja” fa centro: all’aeroporto un etto di hashish, denunciato un minorenne

ANCONA – Era stato abilmente imballato e custodito al fine di eludere i controlli a cui sarebbe stato sottoposto, ma non è sfuggito al fiuto infallibile dell’agente “Sonja”, cane antidroga in forza alla Compagnia Pronto Impiego del capoluogo. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ancona (al lavoro in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) è riuscita così nei giorni scorsi ad intercettare un plico sospetto, il cui contenuto ha destato l’attenzione dell’unita cinofila, che supporta i militari della Compagnia di Falconara Marittima nell’eseguire un capillare monitoraggio dei bagagli e dei pacchi in transito presso l’Aeroporto di Falconara.

Gli accertamenti seguenti, coordinati dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona, hanno permesso di rinvenire all’interno del pacco un panetto da 100 grammi di hashish. L’indagine ha inoltre consentito di individuare il destinatario della spedizione, con l’operazione che è proseguita presso la sua abitazione: da qui la denuncia a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti di un minorenne alla Procura della Repubblica, che curerà le complessive indagini, nonché il sequestro del panetto di hashish e del telefono cellulare da cui, verosimilmente, veniva tracciata la spedizione ed intrattenuti i contatti con il mittente.