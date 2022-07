L'alcol test è impietoso, il tasso è circa 5 volte superiore al limite: automobilista nei guai

ANCONA - Viaggiava in auto completamente ubriaco: per questo un 50enne anconetano è stato denunciato. I carabinieri del Norm lo hanno fermato nei pressi di via Marconi. L'esito del test alcolemico è stato impietoso: 2,32 g/l circa 5 volte superiore al limite consentito.

I militari non hanno potuto far altro che denunciarlo per guida in stato d'ebbrezza e procedere con il ritiro della patente di guida.