Procede a zig-zag, fatica a fermarsi ed a scendere: aveva il tasso alcolemico quasi quattro volte oltre il limite

ANCONA – È stata l’andatura a zig-zag a spingere gli agenti a fermare quella macchina che procedeva in maniera così incerta. E le difficoltà nel fermarsi, ed anche a scendere dall’abitacolo, hanno portato le forze dell’ordine a procedere con gli accertamenti. Con gli occhi arrossati e difficoltà nell’esprimersi, la ragazza alla guida – una ragazza di origine cubana di circa 26 anni – ha effettuato l’alcol test che ha dato un riscontro positivo, con il tasso alcolemico pari a 1.75 gr/l, ovvero quasi quattro volte più alto del limite consentito. Oltre alla denuncia in stato di libertà, alla donna è stata ritirata la patente ed è stato disposto il sequestro dell’autovettura.

I controlli ad Alto Impatto sono cominciati nella serata di ieri e sono proseguiti fino a tarda notte, ed hanno riguardato le zone del Piano, gli Archi, la stazione ferroviaria, con il monitoraggio effettuato su veicoli, esercizi commerciali e persone. Nel corso del servizio, i poliziotti hanno fermato un uomo di circa 65 anni, con diversi precedenti di Polizia: una volta identificato si è mostrato particolarmente agitato, tanto da far insospettire gli agenti che lo hanno trovato in possesso di circa 0.20 grammi di cocaina contenuti in una bustina di plastica trasparente nascosta all'interno del taschino dei jeans.

Inoltre, il pattugliamento ha permesso di scoprire la presenza di tre cittadini stranieri irregolari. Il Questore Capocasa ha emesso pertanto tre ulteriori ordini di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni nei confronti di un cittadino egiziano ventiquattrenne e di due cittadini tunisini, di quarantaquattro e ventidue anni, tutti gravati da precedenti di polizia.