Colpito da alcuni sassi durante l'arrampicata, tragedia in montagna: muore un giovane

Approfittando della bella giornata aveva deciso di raggiungere il Tempio del Valadier. Ad un certo punto, mentre si stava arrampicando, sarebbe stato colpito da alcuni sassi perdendo la vita. La tragedia nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, a Genga. Si tratta di un alpinista di 36 anni, originario del maceratese. Con lui presente anche una ragazza che è stata portata in ospedale ma che per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche l'eliambulanza. Per il giovane non c'è stato niente da fare.

L'arrivo dei soccorritori con l'eliambulanza | VIDEO

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO