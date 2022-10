Alpinista morto a Genga, l'arrivo dei soccorsi con l'eliambulanza | GUARDA IL VIDEO

Un alpinista ha perso la vita oggi pomeriggio mentre si trovava nei pressi del Tempio del Valadier. Con lui anche una ragazza che per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto anche l'eliambulanza ma per l'uomo non c'è stato niente da fare