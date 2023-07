Indossano un giubbetto invernale per rubare nel supermercato, denunciata coppia di ladri

FABRIANO – Rubano in un supermercato poi nascondono la merce sotto un giubbetto invernale che indossavano. Proprio l'abbigliamento pesante li ha fatti scoprire. Denunciati per furto un 35enne e una 30enne. La coppia è entrata nel supermercato e ha attirato l'attenzione dei dipendenti che si sono insospettiti di quell'abbigliamento non appropriato, visto il caldo di questi giorni, così hanno chiamato i carabinieri. Una pattuglia del Radiomobile, della Compagnia di Fabriano, ha sorpreso la coppia con la merce rubata ed è stata denunciata per furto aggravato. I militari sono arrivati mentre i due depositavano la merce nel portabagagli della loro auto, parcheggiata davanti al negozio. Con loro non avevano lo scontrino per giustificare un acquisto. Visionate le telecamere del supermercato non ci sarebbero stati dubbi sul furto. La spesa è stata riconsegnata al supermercato.