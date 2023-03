Ruba caricabatterie e auricolari al centro commerciale, poi tenta la fuga: 58enne arrestato davanti ai clienti

SENIGALLIA - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un uomo per furto. E' successo nella giornata di ieri.

Si tratta di un 58enne di Senigallia, che nel pomeriggio è stato sorpreso a rubare alcuni oggetti elettronici (caricabatterie e auricolari), del valore complessivo di quasi 300 euro, presso il supermercato Ipercoop nel centro commerciale "Il Maestrale". L’uomo aveva aperto le confezioni ed aveva nascosto la refurtiva sotto il giubbotto, cercando di passare inosservato. Il personale della vigilanza lo ha notato ed ha subito allertato i carabinieri.

L’uomo è stato fermato subito dopo aver varcato le casse e stato portato in caserma. Per il 58enne è scattato l'arresto e questa mattina il giudice lo ha convalidato e poi lo ha rimesso in libertà.