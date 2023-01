Capodanno, pioggia di scintille sugli spettatori del concerto: multato un residente vicino alle Muse

ANCONA - Petardi e fuochi artificiali in città per l'ultimo dell'anno. La task force composta da polizia di Stato e polizia locale ha sanzionato 12 persone per lancio di petardi, in violazione del Regolamento di Polizia Urbana, che prevede la multa di 154 euro. Sequestrati 300 giochi pirotecnici. Una sanzione è stata elevata proprio nelle vicianze del Teatro delle Muse: le scintille dei giochi pirotecnici sono infatti cadute addosso alle persone che si stavano recando al concerto.