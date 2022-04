Piazza Diaz si fa bella, pulizie in corso della fontana: «Ci abbiamo trovato anche i Sanpietrini»

ANCONA - Gli operatori di AnconAmbiente al lavoro per la pulizia della fontana di piazza Diaz. Già alle 8,30 di questa mattina la vasca era già stata completamente svuotata con le pompe idrauliche.

VIDEO | La pulizia della fontana

«Ci abbiamo trovato di tutto - commenta un operatore ecologico - addirittura dei Sanpietrini che la gente butta dentro». Poi si è proceduto con la pulizia di aiuole e marciapiedi. I residenti e i commercianti lamentavano una scarsa cura della zona con escrementi a terra e sporcizia nelle aree verdi. Il problema era stato segnalato anche via social.

Insomma, la piazza oggi torna a risplendere anche in vista del ponte del 25 aprile e del patrono di San Ciriaco. «Ogni giorno AnconAmbiente si occupa di questa piazza - dichiara l’assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi - e ogni mese le fontane di tutta Ancona vengono ripulite». In particolare ci tiene a sottolineare che in questo spazio frequentato da bambini e famiglie «sono stati installati gli storici pastorali e abbiamo riqualificato i venti punti luce. Ora sistemeremo tutta la parte dei giochi e rimetteremo a posto i buchi a terra dei tappeti. Intallate poi anche le mattonelle anti-trauma. Inoltre l’anno scorso è stata fatta la potatura di tutti gli alberi di piazza Diaz e ci teniamo molto a questo spazio».