Fibra ottica, per 19 comuni è già realtà: lavori terminati e collaudi ok

Si fa strada la banda ultra larga nelle Marche. Sono 19 i Comuni dove Infratel ha collaudato l’impianto di rete in fibra ottica, nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga approvato dalla Regione Marche. Lo annuncia il vicepresidente e assessore alla Digitalizzazione Mirco Carloni che, in questi giorni, ha analizzato una serie di soluzioni attivabili per ridurre i tempi di lavorazione dei cantieri e si è fatto promotore di un incontro con Enel ed Open Fiber. Nel corso della riunione sono state concordate alcune sinergie ed è stato istituito un tavolo tecnico finalizzato ad esaminare e risolvere criticità connesse ai cantieri ed i conseguenti ritardi nella consegna delle opere.

«Finalmente - prosegue Carloni - molti cantieri sono stati chiusi e altri se ne aggiungeranno da qui alla fine dell’anno: circa il 25% dei Comuni previsti dal piano. La banda ultra larga è una necessità per i nostri territori che porterà grandi benefici ai cittadini e alle imprese e ringrazio i vertici Enel ed Open Fiber per la disponibilità che è stata dimostrata nell’individuare soluzioni praticabili per far avanzare con maggiore velocità il progetto». Questi, dunque, i Comuni dove si può richiedere ad oggi l’attivazione di servizi di Banda Ultra Larga.

L’elenco dei comuni

Jesi

Cossignano

Montalto delle Marche

Montedinove

Montefiore dell’Aso

Palmiano

Ripatransone

Belmonte Piceno

Monte Rinaldo

Monte Vidon Combatte

Montelparo

Ortezzano

Ponzano di Fermo

Bolognola

Gualdo

Monte Cavallo

Montemaggiore al Metauro (ex municipalità di Colli al Metauro)

Orciano di Pesaro (ex municipalità di Terre Roveresche)

Saltara (ex municipalità di Colli al Metauro).

Consultando il sito della società concessionaria (https://openfiber.it/verifica-copertura/), è possibile per i cittadini verificare la copertura del Comune di proprio interesse, nonché le offerte commerciali e gli operatori a cui rivolgersi per richiedere l’attivazione del servizio.