Choc a Ferragosto: muore a 38 anni in ospedale il turista soccorso in mare

Non ce l'ha fatta il turista di Biella di 38 anni che ha accusato un malore oggi alle 13 sulla spiaggia libera di Portonovo. L'uomo era caduto in acqua e immediatamente si erano attivati i soccorsi tramite il 118.

La situazione, apparsa subito grave, ha visto coinvolto anche il personale dell’elisoccorso che, verricellato il medico sul luogo, ha praticato massaggio cardiaco. Il malcapitato è stato poi condotto con l’eliambulanza presso l’Ospedale regionale di Torrette ove però ne veniva constatato il decesso. Sono accorsi anche 4 militari, oltre al mezzo navale della Guardia Costiera impegnata in attività di controllo in mare e la Croce Gialla di Camerano.

Sono stati i volontari del Gommone Salvamento di Portonovo in collaborazione con la Croce Verde di Castelfidardo a soccorrere l'uomo che era semisommerso in acqua e privo di sensi. Lo hanno issato a bordo del gommone e rianimato per oltre 45 minuti. Quando l'eliambulanza è atterrata direttamente sul mezzo c'erano scarsi segni vitali. Le operazioni di soccorso disperate sono prosegute fino all'ospedale di Torrette dove è stato dichiarato il decesso. L'uomo era in compagnia della moglie incinta che ora è sotto choc.