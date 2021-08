L'arrivo dell'eliambulanza Icaro per soccorrere l'uomo caduto in acqua dopo un malore a Portonovo

L'uomo, 38 anni, è stato imbarcato e trasferito in eliambulanza a Torrette. Purtroppo è morto poco dopo in ospedale. Marco Picchetto, questo il nome della vittima di Biella, si trovava con la moglie incinta in vacanza.