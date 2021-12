Hashish negli slip, pusher nei guai: un anno fa violò il coprifuoco

FALCONARA - «Sono uscito a comprare le sigarette». Fu questa la scusa di un giovane falconarese, che lo scorso anno fu sorpreso dai carabinieri mentre violava il coprifuoco. Nelle scorse ore invece, a distanza di un anno, il ragazzo classe 2002 è finito di nuovo nei guai, scoperto dai militari mentre girava in città con dell'hashish nascosto negli slip.

Il pusher lo hanno fermato nella serata di ieri mentre, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il giovane stava effettuando alcune consegne ai coetanei della zona. I militari hanno poi perquisito la sua abitazione e sono riusciti a sequestrare circa 100 grammi di stupefacente e 255 euro in contanti. Per il pusher è scattata la denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno infine sequestrato il suo smartphone dove potrebbero esserci indicazioni utili per risalire alla sua rete di spaccio.