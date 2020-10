Ha una pistola irregolare in casa, scoperto e denunciato dai carabinieri

FALCONARA - Aveva una pistola in casa, ma si era dimenticato di comunicarne il trasferimento del luogo di detenzione dopo aver cambiato casa due anni prima.

Per questo i carabinieri della Tenenza di Falconara hanno denunciato un 48enne d’origine albanese, residente in città. I militari hanno constatato che l’uomo era in possesso di regolare licenza, ma non aveva aggiornato il luogo di detenzione dell’arma, come impone la legge. Per questo lui è stato denunciato e la pistola è stata sequestrata.