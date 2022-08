Una folla oceanica per accompagnare Mimmo nel suo ultimo viaggio  

ANCONA - Folla oceanica dentro e fuori dalla chiesa del Sacro Cuore per accompagnare Fabrizio "Mimmo" Contigiani nel suo ultimo viaggio. Amici, colleghi e familiari del ristoratore scomparso hanno portato il loro saluto nella chiesa del quartiere Adriatico. «Ciao Mimmo riposa in pace, ti ricorderemo per il tuo carattere buono e gentile» ha ricordato Corrado Bilò, proprietario della trattoria La Moretta.

Tanti i messaggi di cordoglio che nelle ultime ore sono continuati a comparire sulla pagina Facebook dell’ex gestore di Raval e Strabacco. Anche l’assessore alla cultura del Comune di Ancona, Paolo Marasca, ha salutato Mimmo con un commovente messaggio fatto di tanti ricordi: «Anche da ragazzo, avevi in volto l’aria che ti ha contrassegnato sempre- scrive l'assessore- un’aria in cui la malinconia dell’attore di Hollywood che sa già cannerà tutti i provini convive con l’entusiasmo della riserva che sa entrerà in partita per cambiare il risultato. E, accidenti, sei riuscito a fare entrambe le cose contemporaneamente. Voglio dirti, infatti, che sei riuscito a fare tanto per tanti e che sono fiero di volerti bene, e che è tutto uno strazio tremendo, e che tornerò a casa con la tua voce nelle orecchie. Ciao Mimmo».

Contigiani era da giorni ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale regionale di Torrette. Era stato colto da un ictus lo scorso 2 agosto e le sue condizioni si sono aggravate sempre di più. Aveva 46 anni.