In giro per il Piano, ma è sottoposto alla misura cautelare: "tradito" dall’orario

ANCONA - Camminava a piedi lungo via Giordano Bruno, ma non poteva farlo. La misura cautelare a cui era sottoposto gli imponeva di stare in casa in quella fascia oraria.

Era invece l’alba quando i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno notato l’uomo, marocchino già conosciuto alle forze dell’ordine camminare per il Piano. Dal controllo è emerso che gli era stata notificata una misura cautelare, per la quale non poteva trovarsi fuori casa in quell’orario. Per lui è quindi scattato l’obbligo di dimora nel Comune di Ancona.