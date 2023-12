Sale sul treno senza pagare il biglietto, la polizia lo scopre. Espulso dall’Italia

ANCONA - Viaggiare senza biglietto a bordo di un treno gli costa l’espulsione dal territorio italiano. Così un nigeriano di 33 anni, fermato nei giorni scorsi dalla polfer, alla stazione di Falconara, è stato accompagnato al Cpr di Bari, il centro di permanenza per i rimpatri. L’uomo aveva numerosi reati contro il patrimonio, nonché diverse violazioni delle norme in tema di stupefacenti. Viaggiare senza il biglietto ha innescato la procedura per allontanarlo dall’Italia.

Un altro rimpatrio è stato disposto per un albanese di 40 anni, detenuto nel carcere di Montacuto, dove scontava una condanna per stalking. È stato espulso dal territorio nazionale. In questo caso l'espulsione è stata applicata dalla questura di Ancona come misura alternativa alla detenzione ed il soggetto è stato rimpatriato in Albania con un volo e da personale dedicato, con l'ausilio di una scorta internazionale del personale della questura dorica. Salgono ad oltre 30 il numero delle espulsioni effettuate dalla polizia nel corso di tutto il 2023.