Broker con truffa dell'energia elettrica: così aveva sottoscritto il contratto a nome di un altro

SERRA SAN QUIRICO - Si ritrova per le mani un contratto di energia sottoscritto a nome suo senza che lui lo abbia mai firmato. Truffato un 50enne residente nel fabrianese. L’uomo ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Serra San Quirico. Ha raccontato ai militari di essersi ritrovato con un contratto di fornitura elettrica che in realtà lui non aveva mai stipulato.

Così, dopo aver indagato, i carabinieri hanno scoperto e denunciato per truffa e sostituzione di persona un trentenne umbro autore dei reati. Quest’ultimo aveva infatti redatto e sottoscritto l’operazione spacciandosi per il 50enne. Era riuscito infatti a stipulare, all’insaputa del fabrianese e a suo nome, un contratto per la fornitura di energia elettrica.