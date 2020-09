Droga in casa, bimbo ingerisce cocaina e va in ospedale: genitori e nonni in arresto

PIACENZA - Nel giugno del 2019 un bimbo era finito in terapia intensiva dopo aver ingerito accidentalmente una dose di cocaina. A distanza di poco più di un anno un'intera famiglia è finita in manette. Ad Ancona è stato arrestato il nonno, originario di Napoli ed operaio in una ditta cantieristica, che provvisoriamente era domiciliato presso il capoluogo dorico.

I carabinieri di Piacenza, con l'ausilio dei colleghi del Comando di Napoli, Ancona e Lodi, sono intervenuti all'alba di oggi ed hanno arrestato mamma, papà e nonni. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Piacenza, ha preso il via proprio a seguito del grave episodio che ha coinvolto il bimbo ed ha fatto emergere un quadro agghiacciante. L'intera famiglia infatti, era coinvolta non solo nello spaccio di droga, ma anche nel favoreggiamento della prostituzione. Si, perchè nell'appartamento i militari hanno trovato una donna che veniva fatta prostituire, ottenendo in cambio parte dei guadagni anche a seguito di minacce e violenze fisiche. L’inchiesta ha inoltre dimostrato che i genitori e i due nonni del piccolo si rifornivano dello stupefacente a Napoli e che poi lo rivendevano a Piacenza presso la propria abitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come se non bastasse, i carabinieri hanno scoperto che la famiglia lasciava vivere il piccolo, di appena un anno, in condizioni igienico-sanitarie inadeguate e pericolose. In particolare, secondo i militari, la droga era custodita in posizioni accessibili al bimbo ed infatti lo scorso anno era stata trovata ed ingerita, rischiando seriamente di ucciderlo. Per tutti loro è scattato l'arresto.