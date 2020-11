Droga nella confezione di caramelle: scatta l'arresto

POLVERIGI - Nei guai un ragazzo di vent'anni di Santa Maria Nova per possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Una pattuglia della stazione di Filottrano ed una del nucleo operativo e radiomobile di Osimo hanno notato dei movimenti strani e sono così intervenuti immediatamente. Due persone, rispettivamente alla guida di una Golf e di un Alfa Romeo Giulietta, alla vista dei militari si sono allontanati velocemente in direzioni opposte. I carabinieri hanno notato anche che il conducente della Volkswagen aveva lanciato dal finestrino un involucro che, una volta recuperato, risultava essere una confezione di caramelle contenente 20 grammi di cocaina.

Così è scattato l'inseguimento e i militari hanno fermato la vettura in località Rustico a Polverigi. A quel punto è scattato il controllo e in seguito hanno proceduto ad una perquisizione personale e domiciliare che ha portato alla luce altri 113 grammi della stessa sostanza stupefacente suddivisa in 20 imballaggi di cellophane termosaldati e più 575 euro, frutto del provento dello spaccio effettuato poco prima. Ora l'uomo di origine albanese si trova nel carcere di Montacuto.