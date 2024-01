Presi al casello con mezzo etto di eroina: arrestata coppia di fidanzati

LORETO - Li hanno fermati al casello autostradale di Loreto-Porto Recanati, a bordo di una automobile. Lei aveva la droga, lui guidava. Arrestata coppia di fidanzati. Le manette sono scattate ieri pomeriggio per un algerino di 35 anni e una anconetana di 40 anni. La donna aveva con sé, occultati negli indumenti, 52 grammi di eroina. La coppia è stata controllata dai carabinieri che hanno poi proceduto all’arresto su indicazione del pm Irene Bilotta. Il 35enne è stato portato in carcere a Montacuto, la 40enne a Villa Fastiggi a Pesaro. La convalida si terrà questa mattina, in carcere. La coppia è difesa dall’avvocato Bernardo Becci. Sono stati i carabinieri del Norm ad insospettirsi della vettura, uscita dal casello, riconoscendo due volti già noto alle forze dell’ordine. Fatta la perquisizioni hanno trovato l’eroina. La droga verrà fatta analizzare in laboratorio.