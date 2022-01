ANCONA - Passa la notte in strada, al gelo. L’uomo, un senza fissa dimora di 55 anni, è stato soccorso questa mattina in via Conca con un principio di ipotermia in corso.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il personale ha prestato i primi soccorsi, il 55enne ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.