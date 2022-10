Problemi a scuola, dodicenne scappa di casa. Ritrovato dopo un giorno in un centro commerciale

ANCONA - All’origine della vicenda alcuni problemi con gli insegnanti di scuola. Il ragazzo temeva che le tensioni scaturite con i docenti avessero potuto allertare i servizi sociali. Una paura che è sfociata nella decisione di non rientrare a casa dopo essere stato a catechismo.

La fuga

Un pomeriggio e una notte che hanno fatto piombare nel terrore la famiglia del giovane. La mamma ha atteso le prime ore della mattinata successiva prima di recarsi negli uffici di polizia per denunciare la scomparsa del figlio. Poi un’intuizione: la donna è riuscita ad accedere al profilo instagram del ragazzo dove, cercando tra i messaggi, è riuscita a risalire agli ultimi movimenti. In pratica il dodicenne si sarebbe messo in contatto con alcuni amici che lo hanno aiutato a trovare un posto dove passare la notte. E, sempre grazie alle tracce lasciate nel social, si sarebbe poi accordato con due amiche per incontrarsi all’interno di un centro commerciale. Notizie che la mamma ha subito condiviso con le forze di polizia che, così, hanno potuto ritrovare il ragazzo.

Il ritorno a casa

Accertate le buone condizioni di salute, il minore è stato accompagnato negli uffici della Questura al fine di comprendere le ragioni dell’allontanamento. Il dodicenne ha comunque ribadito di voler tornare a casa e di non avere alcuna criticità o conflittualità in famiglia. Pertanto è stato riaffidato alle cure dei suoi cari.