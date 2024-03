Il nuovo parchetto (ancora "chiuso") ma già pieno di escrementi e rifiuti. Residenti preoccupati

ANCONA - Rifiuti di ogni tipo, insieme a reti danneggiate e ferraglia abbandonata a terra. E' questa la situazione in cui versa il nuovo Parco della Rupe, nei pressi di piazza del Crocifisso, agli Archi. Preoccupati i residenti che per ora non hanno avuto risposte dal Comune: «Nn capiamo perchè sia lasciato in queste condizioni - ci racconta Elena - È pronto ma ancora "chiuso" e comunque pieno di bambini che ci giocano e la sera pieno di ragazzi che ci fanno altro».

Come detto, nonostante ancora non sia ufficialmente aperto, tanti bambini (e non solo) si ritrovano nel parco per giocare e trascorrere del tempo in allegria. Il Comune per ora non ha saputo dare risposte sulla questione: «Abbiamo piu volte segnalato il problema all'Urp - conclude la residente - ma nn abbiamo avuto alcun tipo di risposte».