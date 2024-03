Nuovo di zecca (non ancora aperto) e già in preda al degrado: benvenuti nel parco di quartiere | VIDEO

Lasciato nel degrado dopo la fine del cantiere. Il parchetto degli Archi è già nel mirino delle polemiche. Ancora chiuso, è comunque un punto di ritrovo per bambini. Elena, una residente, spiega che la sera è frequentato anche da gente di altro tipo. A terra ci sono rifiuti di ogni tipo, insieme a reti danneggiate e ferraglia abbandonata a terra. "Abbiamo piu volte segnalato il problema all Urp ma non abbiamo avuto alcun tipo di risposte" spiega la residente. Il nostro sopralluogo.