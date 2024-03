Avevano ammassato 21 cuccioli nei trasportini sull'auto imbarcata: denunciati per maltrattamenti e traffico illecito

ANCONA – Li hanno ritrovati a bordo di un’autovettura sbarcata da una motonave proveniente dalla Grecia, stipati in tre trasportini, visibilmente impauriti e in condizioni di forte stress. Sono state le Fiamme Gialle di Ancona, in collaborazione con i Funzionari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a scoprire all’interno della macchina 21 cuccioli che sono risultati avere meno di 90 giorni di vita, età minima richiesta dalla legge per poter essere trasportati e sono anche risultati essere privi di microchip e di qualsiasi tipo di documentazione. Insieme a loro, anche 9 cani adulti, di piccola taglia, tutti in un unico box, dotati di microchip ma senza la documentazione sanitaria completa.

A bordo della vettura c’erano due persone, uno di nazionalità turca e l’altra di nazionalità tedesca, proveniente dalla Turchia e proprietaria degli animali, che hanno cercato di introdurre i cagnolini territorio dell’Unione Europea, senza però che fossero provvisti degli incartamenti necessari ed anche privi delle attestazioni legate al rispetto della profilassi prevista dalla normativa veterinaria. Gli animali, costretti ad affrontare il viaggio in condizioni inadeguate, sono stati subito sottoposti a visita per accertate le loro condizioni di salute ed è stato sbuito avviato l’iter per la loro regolarizzazione.

Gli animali sono stati affidati e attualmente custoditi presso una struttura della provincia di Ancona, a disposizione delle autorità in attesa dei successivi provvedimenti, mentre i due proprietari sono stati denunciati per traffico illecito di animali da compagnia e per il reato di maltrattamento.