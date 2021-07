Incidente in mare durante una gita, la Croce Rossa salva un’intera famiglia

A seguito di un incidente in mare nel corso di una gita turistica, l’idro-ambulanza della Croce Rossa è intervenuta tempestivamente per salvare un’intera famiglia che ha rischiato il naufragio intorno alla Spiaggia dei Gabbiani

Salvataggio determinante, nel pomeriggio di oggi, da parte dell’idro-ambulanza della Croce Rossa che presso il Porto di Numana ha tratto in salvo una famiglia di turisti che stava rischiando il naufragio intorno alla Spiaggia dei Gabbiani.

A seguito di un incidente in mare, infatti, una gita stava trasformandosi in qualcosa di molto più serio con i turisti in grave difficoltà prima dell’arrivo dei soccorsi. Una volta recuperati sono stati portati in sicurezza tra le mura del porto. Le condizioni sono stabili, fatta eccezione per un forte shock provato.