Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 21 ottobre: aumentano i ricoveri e altra vittima

MARCHE - Continuano ad aumentare i ricoveri a causa dell'emergenza Coronavirus nelle Marche dove nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo decesso. L'aggiornamento pomeridiano del servizio Sanità della Regione registra 9.871 casi positivi (+226) di cui 6.497 dimessi/guariti (+30), 2.243 in isolamento domiciliare (+179) e 134 ricoverati (+16). Restano 19 i ricoveri in terapia intensiva di cui otto all'ospedale Torrette di Ancona (stazionari), cinque a San Benedetto del Tronto (+1) e sei a Pesaro Marche Nord (-1).

Raddoppiano invece i casi in aree semi intensive che in 24 ore passano da quattro a otto di cui sei a Marche Nord (+3) e due a Macerata (+1) mentre salgono a 107 quelli in reparti non intensivi (+12): 40 al Torrette, 17 a Marche Nord, tre all'Inrca, 30 a Fermo, tre a Jesi, tre a Civitanova Marche, due a San Benedetto del Tronto e nove ad Ascoli Piceno. Dei 226 nuovi positivi odierni 53 sono stati registrati in provincia di Macerata che sale così a 1.733 contagi, 36 ad Ancona (2.570), 26 a Pesaro Urbino (3.331), 36 a Fermo (836), 67 ad Ascoli Piceno (1.039) e otto fuori regione (362). Ad oggi nelle Marche il totale dei positivi, dato dal numero dei ricoverati sommato al numero dei casi in isolamento domiciliare, è pari a 2.377, 195 in piu' di ieri. Nella struttura di Campofilone di Fermo sono ospitate 40 persone che non necessitano più di ospedalizzazione.

I casi/contatti in isolamento domiciliare, infine, salgono a 7.082 (+295) di cui 6.149 asintomatici e 933 sintomatici: 2.432 in provincia di Ancona (-8), 1.454 a Pesaro Urbino (+262), 1.565 a Macerata (-28), 825 a Fermo (+27) e 806 ad Ascoli Piceno (+42). Gli operatori sanitari in quarantena sono invece 192. Per quanto riguarda le vittime oggi invece salgono a 998 (594 uomini e 404 donne) dato che purtroppo al Torrette di Ancona è deceduto un signore 71enne residente a Loreto che presentava patologie pregresse. L'età media delle vittime resta di 80 anni e mezzo che, quasi nel 95% dei casi, presentavano patologie pregresse. Pesaro Urbino è la provincia piu' colpita con 523 vittime, segue Ancona con 216, Macerata con 165, Fermo con 66 e Ascoli Piceno con 19.