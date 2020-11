In due giorni 50 ricoveri in più, ci sono anche 3 nuove vittime: il bollettino del 5 novembre

ANCONA - In due giorni 50 ricoveri in piu' nelle Marche a causa del Covid. Nelle ultime 24 ore infatti il servizio Sanità della Regione ha registrato 25 pazienti in più in ospedale: un incremento che si somma al +25 di ieri. I casi positivi da inizio emergenza salgono a 16.959 (+698) di cui 7.298 dimessi/guariti (+67), 8.150 in isolamento domiciliare (+604) e 477 ricoverati (+25). Tre invece le vittime nelle ultime 24 ore a causa del Coronavirus. Tutte e tre presentavano patologie pregresse. All'Inrca di Ancona è deceduto un 91enne residente ad Ancona mentre all'ospedale di San Benedetto del Tronto sono deceduti due uomini, un 75enne ed un 79enne, residenti a San Benedetto del Tronto. Il bilancio complessivo delle vittime sale così 1.037: 613 uomini e 424 donne con un'età media di 81 anni e che nel 95% dei casi presentavano patologie pregresse

Terapie intensive

I pazienti in terapia intensiva passano da 54 a 56 (18 al Torrette di Ancona, 11 a San Benedetto del Tronto, 13 a Pesaro Marche Nord, otto all'ospedale Covid di Civitanova Marche e sei a Jesi), mentre quelli in aree semi intensive salgono da 110 a 137 (quattro a Senigallia, 11 a Jesi, 38 a Marche Nord, 29 al Torrette, 11 all'ospedale Covid, 23 a Fermo, otto a San Benedetto del Tronto e 13 ad Ascoli Piceno). I ricoveri in reparti non intensivi sono quattro in meno rispetto a 24 ore fa ossia 284 (49 al Torrette, 24 a Marche Nord, 53 a Macerata, 25 all'Inrca, uno a Urbino, 22 a Senigallia, 29 a Fermo, 28 a Jesi, cinque a Civitanova Marche, 12 ad Ascoli Piceno, 10 a Fabriano, uno a Camerino e 25 a San Benedetto del Tronto).

Dei 698 nuovi casi odierni 101 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i contagi salgono a 3.385, 212 ad Ancona (4.895), 79 a Pesaro-Urbino (4.019), 131 a Fermo (1.873), 157 ad Ascoli Piceno (2.184) e 18 da fuori regione (603). Il totale dei positivi (ricoverati piu' isolamenti) ad oggi e' di 8.627, mentre i casi positivi ospitati in strutture territoriali perche' non necessitano piu' di ospedalizzazione sono, come ieri, 107: (47 nella Rsa di Campofilone di Fermo, 18 a Chiaravalle e 42 a Galantara di Pesaro). I casi/contatti in isolamento domiciliare infine salgono a 14.314 (+878) di cui 12.428 asintomatici e 1.886 sintomatici: 5.705 ad Ancona, 1.933 a Pesaro Urbino, 3.578 a Macerata, 1.473 a Fermo e 1.625 ad Ascoli Piceno. In quarantena anche 591 operatori sanitari.