Ferragosto, parcheggio gratis e ascensori attivi: «Ma rispettate le norme anti-Covid»

Al Passetto, Palombina Collemarino, e a Torrette la spiaggia libera è presiata da personale addetto, per verificiare l’osservanza delle regole anti Covid. Nella zona Nord ’ sempre disponible gratuitamente il parcheggio di via Ricci (supermetcato ex Si) con un servizio da Collemarino, piazza Galilei, Palabrasili, via Redi e spiagge. I tre ascensori nella zona Nord, sono funzionanti, uno a Palombina, due a Collemarino. «Invito tutti i cittadini e turisti a rispettare comunque la normativa vigente - afferma l’assessore alla sicurezza e protezione civile, Stefano Foresi - ovunque, ma in particolare sulle spiagge, si raccomanda l’osservanza delle regole poste contro la diffusione del Covid 19, ovvero divieto di assembramento, rispetto della distanza interpersonale, obbligo della mascherina nei luoghi chiusi – per esempio ascensori - o all’aperto dove non è possibile garantire la distanza di almeno un metro. Ringrazio sin da ora tutti coloro che saranno inpegnati nei prossimi giorni nel garantire la sicurezza in città e sulle spiagge doriche».

Al riguardo la Polizia Locale di Ancona metterà in atto a Ferragosto un rafforzamento delle pattuglie già in servizio, con maggiore personale, per garantire la presenza continua nelle zone più interessate dall’affluenza di persone. In prevalenza Portonovo, Mezzavalle, oltre che sulle spiagge ma anche per la viabilità. Controllo accurato delle soste irregolari che creano problemi di sicurezza e difficoltà al transito pedonale.