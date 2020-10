Carceri, riparte il tour del Garante Nobili: «Guardia alta su monitoraggio sanitario»

È ripartito dal carcere di Montacuto di Ancona il tour del Garante regionale dei diritti Andrea Nobili per verificare la piena attuazione delle disposizioni previste per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. «Ad oggi- sottolinea in una nota Nobili- non si registrano criticità in questa direzione, ma l'attenzione deve restare alta per garantire la massima sicurezza dal punto di vista sanitario anche alla luce di un trend generale caratterizzato da un aumento significativo dei casi. Vanno attentamente monitorati i nuovi ingressi e tutte le relazioni che presuppongono un intervento esterno. Dobbiamo avere una fotografia precisa della situazione e attivare tutte le azioni possibili sul fronte della prevenzione».

Dopo Montacuto il nuovo ciclo di visite negli istituti penitenziari marchigiani del Garante, proseguirà nella casa circondariale di Villa Fastiggi di Pesaro. Nel nuovo percorso di monitoraggio Nobili affronterà anche altre criticità prevedendo colloqui con i responsabili dei diversi settori. In agenda anche quelli con i rappresentanti della Polizia penitenziaria. «La carenza cronica degli organici- conclude Nobili- è resa ancor più problematica in situazioni di sovraffollamento come nel caso di Montacuto. In questa direzione c'è l'esigenza di rilanciare un appello generalizzato perché le istituzioni pongano mano al problema in modo concreto». (AGENZIA DIRE).