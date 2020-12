Calano i pazienti in terapia intensiva, il bollettino del 22 dicembre 2020

ANCONA - Calano i ricoveri nelle Marche, compresi quelli nelle terapie intensive. Il servizio Sanità della Regione comunica che i contagi da inizio emergenza sono 37.794 (+363) di cui 26.806 dimessi/guariti (+456), 9.015 in isolamento domiciliare (-96) e, appunto 482 ricoverati (-4). Diminuiscono sia i pazienti in terapia intensiva che passano da 63 a 61 tra cui 10 a Pesaro Marche Nord (-3), 18 ad Ancona Torrette, otto a Jesi, 12 all'ospedale Covid di Civitanova Marche (+1), quattro a Fermo e nove a San Benedetto del Tronto, che quelli nelle aree semi intensive che oggi sono 132 rispetto ai 135 di 24 ore fa (45 a Marche Nord, 16 al Torrette, quattro a Senigallia, 10 a Jesi, quattro a Macerata, 28 all'ospedale Covid, 12 a Fermo, 10 a San Benedetto del Tronto e tre ad Ascoli Piceno). I ricoveri in reparti non intensivi salgono a 289 (+1): 37 a Marche Nord, 35 a Torrette, 24 all'Inrca di Ancona, 19 all'Inrca di Fermo, 20 a Jesi, 20 a Senigallia, 37 a Macerata, 11 all'ospedale Covid, 13 a Camerino, 30 a Fermo, 20 a San Benedetto del Tronto, sette ad Ascoli Piceno, uno a Pesaro Spdc e 15 alla casa di cura di Villa Serena di Jesi.

I pazienti nei Pronto soccorso marchigiani, in attesa di ricovero, restano 11 tra Marche Nord (6), Urbino (3), Fabriano (1) e Fermo (1) mentre i casi positivi ospitati in strutture territoriali sono 236 di cui 48 alla Rsa di Campofilone di Fermo, 21 a Chiaravalle, 50 a Galantara di Pesaro, 34 alla Rsa di Macerata Feltria, 26 a Fossombrone, 25 a Ripatransone e 32 alla Residenza dorica dell'Inrca. Dei 363 nuovi casi 96 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 8.406, 54 ad Ancona (10.455), 144 a Pesaro-Urbino (8.389), 12 a Fermo (4.351), 38 ad Ascoli Piceno (4.898) e 19 da fuori regione (1.295). I casi/contatti in isolamento domiciliare sono infine 10.445 (-1.373) di cui 9.551 asintomatici e 1.957 sintomatici: 2.272 a Pesaro Urbino, 3.405 ad Ancona, 1.491 a Macerata, 1.608 a Fermo e 1.669 ad Ascoli Piceno. In quarantena anche 548 operatori sanitari.

Le vittime

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati quattro decessi. Si tratta di 4 uomini, di età compresa tra gli 81 ed i 96 anni e che presentavano tutti patologie pregresse.