Emergenza sanitaria, il sindaco convoca il COC: tutti negativi i tamponi in Comune

Il sindaco di Corinaldo Matteo Principi, alla luce dell'avanzata della pandemia in questo inizio inverno e con l'obiettivo di coordinare al meglio la delicata fase emergenziale che tutto il Paese sta attraversando, ha convocato il C.O.C (Centro Operativo Comunale) fino al 31 gennaio 2021 o comunque fin quando sarà necessario a garantire l’assistenza e la sicurezza dei cittadini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Centro Operativo Comunale, di concerto con i servizi sociali comunali, la Protezione Civile e le autorità sanitarie, avrà cura di verificare e monitorare l'andamento della situazione a Corinaldo e di tener conto delle particolari esigenze di persone sole, anziane o appartenenti a categorie fragili. Il COC terrà aggiornato l’elenco delle persone isolate perché positive, poste in quarantena o sottoposte a sorveglianza sanitaria obbligatoria presso le proprie abitazioni così da poterle destinare ad appositi spazi dedicati in caso di necessità di abbandono delle abitazioni in caso di evento calamitoso. Nei giorni scorsi infine sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati a tutti i dipendenti comunali e alla Giunta Comunale, risultati tutti negativi. Un segnale positivo della bontà e della funzionalità dei protocolli anti-contagio attivati da tempo negli uffici comunali.