Il Sindaco Mancinelli saluta e omaggia la memoria di Malatesta e Venatori

ANCONA- Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, attraverso i social, ha voluto omaggiare la memoria di Edoardo Malatesta e Guglielmo Venatori scomparsi recentemente. Questo il proprio post:

“Ci sono persone che non si prendono il palcoscenico del mondo politico più visibile, ma che fanno politica nel senso più autentico del termine, si impegnano per il bene della comunità, si mettono a servizio di essa. L'ho pensato oggi alla notizia della scomparsa di Edoardo Malatesta, storico consigliere di circoscrizione alle Tavernelle. L'ho pensato qualche giorno fa, quando è scomparso Guglielmo Venatori (con me in foto) , vice coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile, sempre pronto, sul campo, anche in questi anni difficili del Covid. Alle loro famiglie il nostro cordoglio, a loro la gratitudine per quello che hanno dato ad Ancona”