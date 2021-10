La coperta elettrica prende fuoco, muore una donna: familiari in ospedale

Tragedia nella notte in un appartamento di Santa Vittoria in Matenano, dove una donna ha perso la vita a seguito di un rogo innescato da una coperta elettrica. La vittima si trovava all'interno del suo appartamento quando l'incendio si è propagato nella camera da letto. A causarlo sarebbe stata proprio la coperta elettrica, che in quel momento stava avvolgendo la donna. Inutili i soccorsi da parte del 118, al loro arrivo per lei non c'era più niente da fare. In ospedale invece i suoi familiari, che per fortuna non sarebbero in pericolo di vita.