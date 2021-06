Rifiuta di dare i documenti, non poteva stare in città: denunciato un 41enne

Venerdì di controlli nel centro storico di Senigallia e sul lungomare Mameli. All'interno dei giardini della Rocca roveresca un 41enne di origine straniera ma domiciliato a Serra de conti è stato denunciato dai carabinieri. L'uomo, infatti, si è rifiutato di fornire i documenti di identità e dal controllo dei carabinieri è emerso essere destinatario di un foglio di via obbligatorio dal comune di Senigallia.

I militari hanno multato un 51enne residente a San Marcello perché, ubriaco, infastidiva dei clienti di un bar nella zona nord della città. Controllato nella stessa giornata anche un giovane residente trovato in possesso di due dosi di fumo. Per questo il ragazzo è stato segnalato come assuntore.