Litiga con un connazionale in piazza Roma, la situazione rischia di degenerare e deve intervenire la polizia

ANCONA - Oggi pomeriggio in piazza Roma, un nigeriano di 26 anni ha infastidito un connazionale e provocato un acceso diverbio. La presenza del personale della Polizia di Stato ha evitato che la situazione degenerasse con gli agenti che sono intervenuti riportando la tranquillità in centro. Il nigeriano, portato in Questura per l'identificazione, dovrà rispondere di ubriachezza molesta e minacce rivolte agli operatori di polizia impegnati nel loro servizio.