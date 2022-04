Alla guida dopo aver bevuto, l'alcol test è impietoso: superato il limite di 4 volte

ANCONA - Guida in stato di ebbrezza, senza patente e uso di droghe: durante il weekend sono finite nei guai tre persone. I carabinieri hanno svolto un servizio di controllo nelle zone del Piano, in piazza D’Armi, agli Archi e Brecce Bianche.

È stato così denunciato un 40enne peruviano fermato mentre era alla guida della propria vettura, una Renault Clio, lungo Via De Gasperi: all'esito dell'accertamento etilometrico, l'uomo è risultato positivo con un tasso di 2.27 g/l, più del quadruplo di quello consentito. Stessa sorte è toccata ad un 40enne del posto, controllato alla guida della propria Bmw lungo l'asse nord sud: il tasso rilevato, in questo caso, è stato di 1.2 g/l e anche per lui è scattato il ritiro immediato della patente.

Ancora, un 20enne è stato denunciato perché sorpreso a circolare in zona Brecce Bianche a bordo di un motorino - risultato anche privo di copertura assicurativa - nonostante fosse sprovvisto della patente: per il ragazzo è scattata la denuncia poiché recidivo nell'infrazione e il suo mezzo è stato posto sotto sequestro. Due ragazzi, di 19 e 21 anni, sono stati infine segnalati alla Prefettura quali assuntori: sottoposti a controllo e perquisizione personale in due diverse circostanze, sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di 5 e 2 grammi di hashish, subito sequestrati dai militari.