Controlli a tappeto dei carabinieri: scattano sequestri di droga e denunce

Sequestro di droga e denunce: sabato di controlli da parte dei carabinieri della Legione Marche. Il servizio di controllo, coordinato dal generale Fabiano Salticchioli, il 28 agosto ha visto protagonisti mirati servizi indirizzati all'azione di prevenzione e repressione dei furti in abitazione.

In tale quadro i Comandi Provinciali di Ancona, Fermo, Macerata, Ascoli Piceno e Pesaro e Urbino, hanno impiegato complessivamente 288 militari e e 92 automezzi. In totale sono state controllate 233 persone e identificati 72 soggetti. Sono scattate 10 denunce in stato di libertà e segalate per possesso di droga 4 persone. In particolare i militari hanno sequestro circa 82 grammi di hashish e 19 di marijuana e 0,6 grammi di cocaina. Oltre a questo sono state accertate 37 violazioni del codice della strada.