Guidano l’auto ubriachi e con la droga in tasca, due patenti ritirate

FABRIANO - In tre, tutti giovanissimi, avevano in tasca dieci grammi di droga, un altro, di 35 anni, era sbronzo. Multati e patenti ritirate a due persone, quelle trovate alla guida dell’auto. È l’esito dei controlli degli ultimi giorni dei carabinieri di Genga e Cerreto d’Esi. Nel primo i militari hanno fermato una vettura con a bordo tre 20enni, del posto. Sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso complessivamente di più di 10 grammi di hashish ed uno spinello confezionato.

I tre giovani sono stati segnalati alla prefettura di Ancona, all'autista è stata ritirata la patente di guida e l'auto affidata a persona di fiducia. A Cerreto d’Esi, a seguito di specifici servizi preventivi per l'uso dell'alcol alla guida, i carabinieri hanno fermato a bordo di una autovettura non di proprietà, un 35enne, domiciliato a Matelica. È stato sottoposto al controllo etilometrico a cui è risultato positivo all'alcol con un valore pari a 1.3 grammi litro pertanto gli è stata ritirata la patente di guida, mentre l'autovettura, non di proprietà, è stata affidata a persona di fiducia.