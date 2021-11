Via Impastato senza marciapiede, Foresi: «Stiamo studiando una soluzione»

Via Impastato, a Pietralacroce, è senza marciapiede. A segnalarlo, pochi giorni fa, era stato un lettore di Ancona Today che aveva sollevato la questione e lanciato l'allarme proprio sulla pericolosità di quella zona: «Una strada con asfalto precario, poco illuminata, senza marciapiedi che mettono a notevole rischio l'incolumità dei cittadini, soprattutto bambini che giornalmente vanno a scuola». A tal proposito ieri, in occasione dell'accensione dell'albero di Natale in piazza Roma, l'assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi, ha detto: «Stiamo seguendo da tempo la vicenda anche con l’ufficio Urbanistica. Non li abbiamo abbandonati, anzi, abbiamo fatto sopralluoghi, siamo andati a parlare con le persone. Stiamo perfezionando la pratica e stiamo seguendo la cosa».

Prosegue Foresi: «Nessuno verrà abbandonato. Il marciapiede per noi è la cosa più importante da sistemare. Poi c’è la parte del cantiere fallito e abbandonato che non ci permette di avere spazi e distanze giuste e che non ci permette di avere la doppia corsia. Anche questo è un fatto da valutare, ma il Comune ci sta lavorando in maniera precisa e mirata».