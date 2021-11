Gli appartamenti ci sono, la strada no: «Pericolo per i bimbi, come fate a dormire?»

La segnalazione di Valentino, residente di Pietralacroce, riguarda la situazione di via Giuseppe Impastato. Si tratta della strada che dovrebbe collegare le abitazioni di nuova costruzione. I camion ci sono, i bambini anche. I marciapiedi no.

«Via Impastato, a Pietralacroce, è una via pericolosissima per i residenti. Una strada con asfalto precario, poco illuminata, senza marciapiedi che mettono a notevole rischio l'incolumità dei cittadini, soprattutto bambini che giornalmente vanno a scuola. La strada è percorsa giornalmente da decine di auto e da camion con rimorchio del costruttore edile vincitore dell'asta della fallita Coopcasa ed altri costruttori. La ditta ha costruito nuovi appartamenti ma non ha fatto strade. Non capisco come possa aver avuto l'abitabilità degli appartamenti senza aver fatto strade di accesso agli stessi. La situazione è ben conosciuta da anni. Da Foresi, assessore alla "sicurezza" e dalla sindaca Mancinelli che aveva promesso di risolvere il problema. Sono passati anni e nulla è successo. Non è possibile che nessuno interviene, data la pericolosità della strada. In questa via ci sono molti bambini che camminano giornalmente senza avere un minimo di sicurezza. Abbiamo amministratori che non curano gli interessi dei cittadini. Con quale coscienza vanno a dormire, quando sulle loro spalle possono gravitare enormi responsabilità per la insicurezza di via Impastato?».