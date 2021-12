Scuola, sono 227 le classi in quarantena: 82 in più in una settimana

Nell'ultima settimana è stato registrato un aumento delle classi in quarantena per Covid. Dalle 147 classi di appena 7 giorni fa si è passati alle 225 di questa settimana. Il primato a Macerata con ben 79 classi. Seguono Ascoli Piceno (55), Pesaro Urbino (46), Ancona (36) e Fermo (11). Nelle Marche sono in quarantena 83 classi di scuola primaria, 66 della secondaria di secondo grado, 58 di primo grado, 20 della scuola dell'infanzia.

Vaccini per gli studenti

Per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini agli studenti marchigiani, sono 91.894 i ragazzi tra i 12 ed i 19 anni che hanno ricevuto la prima dose, 79.957 la seconda dose e 616 la terza. I non vaccinati invece sono 18.214.