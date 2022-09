Chiusura Piano Bar, il Tar dà ragione ai titolari: si lavora sul risarcimento danni

CAMERANO- Si torna a parlare di “Piano Bar” dopo le vicende di quest’estate legate alla chiusura del popolare bar cameranese – avvenuta il 28 luglio scorso – per presunte irregolarità. Le motivazioni del provvedimento si sono rivelate inconsistenti e a dare conferma di ciò è arrivata anche la sentenza del Tar che dà ragione ai titolari. Il divieto di organizzare feste, quindi, non sussisteva secondo i giudici amministrativi e per questo adesso si lavorerà sull'eventuale risarcimento danni presentato nei confronti del Comune.

I due titolari, Federico ed Emiliano Santini, ricevettero la solidarietà dell’intera comunità di Camerano fatta di giovani e meno giovani che mostrarono vicinanza con volantini, striscioni e post su Facebook per sensibilizzare tutto il resto della cittadinanza.