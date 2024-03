Persone pregiudicate e pericolose nei locali, disposta la chiusura di un bar del centro

FALCONARA MARITTIMA – Il monitoraggio costante effettuato dalle forze dell’ordine ha avuto come riscontro la presenza di persone pregiudicate e pericolose all’interno dei locali, ed è arrivata così la decisione del Questore Capocasa di procedere con la sospensione temporanea dell’attività. Il provvedimento è stato notificato nella giornata di oggi ad un esercizio commerciale nel centro di Falconara Marittima, che dovrà pertanto restare chiuso per i prossimi sette giorni.

Inoltre è emerso che in un'occasione un avventore del bar, in evidente stato di ebbrezza, era stato sanzionato per ubriachezza manifesta ed inoltre destinatario di un provvedimento di DASPO urbano emesso sempre dal Questore di Ancona. Il locale in passato era stato colpito da un altro provvedimento di sospensione per le stesse motivazioni. Gli agenti, nel corso della notifica, hanno inoltre riferito come la legge preveda – in caso di recidiva – la possibilità di revoca della licenza di somministrazione alimenti e bevande.