ANCONA - Prosegue la chiusura del sentiero di accesso alla spiaggia della Grotta Azzurra per consentire l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della falesia nel tratto zona Cardeto. In data odierna è stata emanata una nuova ordinanza di proroga in considerazione del fatto che il sentiero è ricompreso all’interno dell’area di cantiere e pertanto il passaggio e il contestuale accesso allo stradello- utilizzato generalmente per raggiungere la spiaggia nelle prossimità della zona della Grotta Azzurra- è incompatibile con la sicurezza del cantiere e con il passaggio di persone. Il nuovo termine presunto dei lavori è stato individuato tra trenta giorni, il 14 aprile prossimo.

La spiaggia della Grotta Azzurra dal 1996 risulta interdetta sia al transito sia allo stazionamento delle persone a seguito di una ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto di Ancona: riaperta nel 2015 per lavori di realizzazione della pavimentazione dello stradello, è stata a più ripresa chiusa e riaperta. Nel 2022, infine, ne era stata disposta la chiusura temporanea a seguito dell' approvazione del progetto esecutivo dell’intervento “Opere di Tutela Ambientale della Falesia di Ancona - Interventi per il Dissesto Idrogeologico - Messa in Sicurezza Tratto Zona Cardeto” e di nuovo prolungata la chiusura con una serie di ordinanze, dato il protrarsi dei lavori.