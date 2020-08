Posti auto occupati dai cassonetti, la replica del Comune: «Dovuto a motivi di sicurezza»

Sul Caso di Passo Varano, dove il consigliere comunale M5S Gianluca Quacquarini ha segnalato l’occupazione di posti auto da contenitori per l’immondizia, arriva la replica del Comune.

«Abbiamo spostato provvisoriamente quei contenitori, che occupavano lo stesso posto circa 30 metri più avanti, solo per motivi di sicurezza- ha spiegato l’assessore comunale Stefano Foresi- il problema era che Anconambiente non riusciva a completare la manovra con il mezzo pesante. In ogni caso- spiega l’assessore- quando a settembre partiremo con la raccolta porta a porta nelle frazioni, quei contenitori spariranno. Non solo- conclude Foresi- ci siamo anche allontanati dal lavatoio tanto cari ai residenti».