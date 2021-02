Carta "Tutto Treno Marche", il titolo di viaggio agevolato torna anche per il 2021

Torna anche per il 2021 la Carta 'Tutto Treno Marche'. La giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi l'intesa con Trenitalia che prevede il rilascio del titolo di viaggio agevolato per favorire la mobilità ferroviaria dei marchigiani, consentendo l'accesso ai treni della lunga percorrenza ai titolari di abbonamento annuale regionale. Per il provvedimento la Regione ha stanziato 200mila euro.

«Regione Marche e Trenitalia concordano sull'importanza dell'integrazione tra servizi ferroviari di diversa classificazione per incentivare l'uso del treno- afferma in una nota l'assessore regionale ai Trasporti, Guido Castelli-. Grazie al contributo regionale riconosciuto all'azienda accresciamo le opportunità di viaggio a prezzi competitivi. I pendolari possono così usufruire di un ventaglio più ampio di soluzioni con un costo consono allo loro esigenze». Il titolare della Carta, rilasciata solo ai titolari di abbonamenti annuali per il trasporto regionale, può accedere ai treni Intercity e FrecciaBianca che viaggiano lungo la direttrice Adriatica al costo di 130 euro per distanze fino a 60 chilometri e di 150 euro per distanze superiori. La differenza di costo è coperta dalla Regione, dietro presentazione di rendiconto trimestrale da parte di Trenitalia. Quest'anno invece non si potrà accedere ai Frecciargento dato che non è stata ulteriormente estesa tale possibilità concessa solo fino al 2020, sempre dietro corresponsione di apposita integrazione tariffaria a carico del bilancio regionale.